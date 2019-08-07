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Fenerbahçe taraftarından Diego Reyes ve Alper Potuk’a tepki
Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarından Diego Reyes ve Alper Potuk’a tepki

Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı hazırlık maçında Diego Reyes ve Alper Potuk'a tepki vardı. Sarı lacivertli taraftarlar iki futbolcuyu ıslıkla protesto ederken kaptan Emre Belözoğlu yedek kulübesinden taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

7 Ağustos 2019 22:12

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile evinde maç yapan Fenerbahçe’de Diego Reyes ve Alper Potuk krizi yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Diego Reyes, maça dahil olduktan kısa süre sonra penaltıya sebebiyet verince Cagliari skoru 2-2’ye getiren golü attı.

Pozisyon sonrasında Reyes topu her ayağına aldığında Fenerbahçe tribünlerinden ıslık sesleri yükselirken Alper Potuk da tepkilerden nasibini aldı.

Öte yandan ikinci yarıda oyundan çıkan takım kaptanı Emre Belözoğlu ise yedek kulübesinden taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Tepkilere rağmen bazı taraftarlar da oyunculara alkışlarla destek olmak istedi.

Diego Reyes – Alper Potuk

Son güncelleme 22:12 | 7 Ağustos 2019
Alper Potuk Diego Reyes Fenerbahçe
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2 Istanbul Basaksehir
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