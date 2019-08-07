Fenerbahçe 2-2 Cagliari | Hazırlık Maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari ile kendi sahasında oynadığı mücadeleyi 2-2’lik beraberlikle tamamladı.
Sahaya as kadrosuna yakın 11’le çıkan sarı lacivertliler, kaptan Emre Belözoğlu’nun 35. dakikadaki frikik golüyle 1-0 öne geçerken 45+1’de Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapan sarı lacivertliler 54. dakikada Han Song’un vuruşunda Harun Tekin’in topu elinin altından kaçırmasıyla topu ağlarında gördü.
Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Diego Reyes’in sebep olduğu penaltı sonrasında Pedro durumu 2-2’ye getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Mert Güzenge, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 Harun Tekin), Isla (Dk. 84 Murat Sağlam), Jailson (Dk. 62 Reyes), Sadık Çiftpınar (Dk. 76 Okan Turp), Dirar (Dk. 46 Abdülcebrail Akbulut), Emre Belözoğlu (Dk. 46 Alper Potuk), Ozan Tufan, Moses (Dk. 76 Mehmet Ekici), Kruse (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues (Dk. 61 Deniz Türüç), Muric (Dk. 76 Sayyadmanesh)
Cagliari: Cragno (Dk. 84 De Andrade), Nainggolan (Dk. 61 Cigarini), Joao Pedro (Dk. 80 Deiola), Cacciatore (Dk. 46 Mattiello), Birsa (Dk. 46 Song), Klavan, Ionita, Lykogiannis (Dk. 73 Pinna), Ceppitelli, Pavoletti (Dk. 73 Cerri), Rog (Dk. 73 Oliva)
Goller: Dk. 35 Emre Belözoğlu, Dk. 45+1 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 54 Song, Dk. 62 Joao Pedro (Penaltıdan) (Cagliari)
Sarı kartlar: Dk. 33 Nainggolan, Dk. 82 Cigarini, Dk. 90 Ionita, Dk. 90+2 Deiola (Cagliari)