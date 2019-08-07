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Fenerbahçe 2-2 Cagliari | Hazırlık Maçı
Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Cagliari | Hazırlık Maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin as kadroya yakın çıktığı ilk yarıdaki takımı umut veren bir futbol sergiledi.

7 Ağustos 2019 22:37

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari ile kendi sahasında oynadığı mücadeleyi 2-2’lik beraberlikle tamamladı.

Sahaya as kadrosuna yakın 11’le çıkan sarı lacivertliler, kaptan Emre Belözoğlu’nun 35. dakikadaki frikik golüyle 1-0 öne geçerken 45+1’de Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapan sarı lacivertliler 54. dakikada Han Song’un vuruşunda Harun Tekin’in topu elinin altından kaçırmasıyla topu ağlarında gördü.

Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Diego Reyes’in sebep olduğu penaltı sonrasında Pedro durumu 2-2’ye getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Mert Güzenge, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 Harun Tekin), Isla (Dk. 84 Murat Sağlam), Jailson (Dk. 62 Reyes), Sadık Çiftpınar (Dk. 76 Okan Turp), Dirar (Dk. 46 Abdülcebrail Akbulut), Emre Belözoğlu (Dk. 46 Alper Potuk), Ozan Tufan, Moses (Dk. 76 Mehmet Ekici), Kruse (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues (Dk. 61 Deniz Türüç), Muric (Dk. 76 Sayyadmanesh)

Cagliari: Cragno (Dk. 84 De Andrade), Nainggolan (Dk. 61 Cigarini), Joao Pedro (Dk. 80 Deiola), Cacciatore (Dk. 46 Mattiello), Birsa (Dk. 46 Song), Klavan, Ionita, Lykogiannis (Dk. 73 Pinna), Ceppitelli, Pavoletti (Dk. 73 Cerri), Rog (Dk. 73 Oliva)

Goller: Dk. 35 Emre Belözoğlu, Dk. 45+1 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 54 Song, Dk. 62 Joao Pedro (Penaltıdan) (Cagliari)

Sarı kartlar: Dk. 33 Nainggolan, Dk. 82 Cigarini, Dk. 90 Ionita, Dk. 90+2 Deiola (Cagliari)

07 Ağustos 2019 Fenerbahçe taraftarından Diego Reyes ve Alper Potuk`a tepki Fenerbahçe`nin Cagliari ile oynadığı hazırlık maçında Diego Reyes ve Alper Potuk`a tepki vardı. Sarı lacivertli taraftarlar iki futbolcuyu ıslıkla protesto ederken kaptan Emre Belözoğlu yedek kulübesinden taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:23 | 8 Ağustos 2019
cagliari Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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