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FB maçı canlı izle: Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe

FB maçı canlı izle: Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe hazırlık mücadelelerine Cagliari maçı ile devam edecek. Geçen sezon istediğini veremeyen Fenerbahçe yeni transferlerle kadrosunu güçlendirirken bir yandan da hazırlık mücadelelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu akşam İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte FB maçı saati, kanalı ve canlı izleme linki...

7 Ağustos 2019 16:37

Fenerbahçe ile Cagliari maçının saati ve kanalı belli oldu. Fenerbahçe Cagliari maçı saat 20:30’da Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler için detaylı bilgi haberimizde. İşte Fenerbahçe Cagliari maçı hakkında merak edilenler…

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İki ekibin hazırlık maçı 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü TV ekranlarında olacak. Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak olan karşılaşma Smart Spor'dan da canlı olarak izlenebilecek.

FENEBAHÇE CAGLİARİ MAÇI CANLI İZLE!

CAGLİARİ NİANGOLAN’I KİRALADI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter’den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan’ı kiraladı. Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan’ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter’de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.

Son güncelleme 16:37 | 7 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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