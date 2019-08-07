FB maçı canlı izle: Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Cagliari maçının saati ve kanalı belli oldu. Fenerbahçe Cagliari maçı saat 20:30’da Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler için detaylı bilgi haberimizde. İşte Fenerbahçe Cagliari maçı hakkında merak edilenler…

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İki ekibin hazırlık maçı 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü TV ekranlarında olacak. Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak olan karşılaşma Smart Spor'dan da canlı olarak izlenebilecek.

FENEBAHÇE CAGLİARİ MAÇI CANLI İZLE!

CAGLİARİ NİANGOLAN’I KİRALADI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter’den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan’ı kiraladı. Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan’ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter’de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.