Emre Belözoğlu, Ozan Tufan’a ne söylediğini açıkladı!

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Cagliari karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra Kadıköy’de sahaya çıkmanın heyecan verici olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, “1500 küsür gün sonra geri geldim. Benim için Başakşehir büyük tecrübe oldu. Orada çok şey öğrendim. Herkesten sevgi gördüm. Tekrar kulübüm teveccüh gösterdi ve bu formaya layık gördüler beni. 17-18 yaşındaymışım gibi heyecanlıydım. Golle veda etmiştim golle hoş geldin demiş oldum.” ifadelerini kullandı.

Taraftarın Diego Reyes ve Alper Potuk’a tepkisiyle ilgili konuşan Belözoğlu, “Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Ancak burada 7-8 sene forma giydim. Zaman zaman eleştirildiğimn günler oldu ama sevgiyi üzerimde hep hissettim. Bugün Diego ve Alper’e karşı taraftarımızın tepkisi olduğunu gördüğümde üzüldüm. Çünkü Fenerbahçe 3 Temmuz’u yaşadı ve ayakta durduysak taraftarımızın sayesinde oldu. Onların şevkatini hissetmiş bir oyuncu olarak, evet bazı oyuncular taraftarımızın gözüyle bakınca istenilen performansa ulaşmamış olabilir ama sezonun başı itibariyle birbirimize ihtiyacımız var. Bu şanlı forma Lefter, Can Bartu, Selçuk Yula abilerimizin terlettiği forma. Ne kadar büyük topçu olursak olalım camiadan büyük olamayız. İnanıyorum ki Fenerbahçe taraftarı o birliği beraberliği sağlayacaktır.” dedi.

Öte yandan ilk yarının son düdüğü sonrasında Ozan Tufan’a yaptığı uyarılar sırasında neler söylediği sorulan Belözoğlu, “Ozan’la saha içinde çok konuşuyoruz. Türk futbolunun bu oyunculara ihtiyacı var. Elimden geldiğince merkezi biraz daha kapatmamız gerektiğini söylemiştim. Onun dışında da sürekli konuşuyoruz. Çünkü elimden geldiğince tecrübelerimi doğru-yanlış aktarmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe 2-2 Cagliari | Hazırlık Maçı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin as kadroya yakın çıktığı ilk yarıdaki takımı umut veren bir futbol sergiledi. İlgili Haberi Oku