Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü

Fenerbahçe’ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy’ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı.
Ülker Stadı’nda son olarak 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı-lacivertli formayı Kadıköy’de giydi.
İlk yarıda sahada kalan Emre Belözoğlu, 35. dakikada da şık bir frikik golü attı.
Sarı-lacivertlilerde Emre’nin dışındaki yeni transferler Altay Bayındır, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muric ilk kez Kadıköy’de sarı-lacivertli formayı terletti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Deniz Türüç, Cagliari’yle oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.