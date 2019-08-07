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Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Kadıköy'de çıktığı maçta taraftara golle'merhaba' dedi.

7 Ağustos 2019 22:48

Fenerbahçe’ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy’ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı.

Ülker Stadı’nda son olarak 30 Mayıs 2015’te Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı-lacivertli formayı Kadıköy’de giydi.

İlk yarıda sahada kalan Emre Belözoğlu, 35. dakikada da şık bir frikik golü attı.

Sarı-lacivertlilerde Emre’nin dışındaki yeni transferler Altay Bayındır, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muric ilk kez Kadıköy’de sarı-lacivertli formayı terletti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Deniz Türüç, Cagliari’yle oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

07 Ağustos 2019 Fenerbahçe 2-2 Cagliari | Hazırlık Maçı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin as kadroya yakın çıktığı ilk yarıdaki takımı umut veren bir futbol sergiledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:48 | 7 Ağustos 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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