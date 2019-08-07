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Eintracht Frankfurt, kaleci Kevin Trapp’in bonservisini aldı!
Transfer Haberleri

Eintracht Frankfurt, kaleci Kevin Trapp’in bonservisini aldı!

Eintracht Frankfurt, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan PSG'nin Alman kalecisi Trapp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

7 Ağustos 2019 18:20

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapp’ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Trapp’ın bonservisinin alındığını ve 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basını, Eintracht Frankfurt’un bu transfer için PSG’ye 10 milyon Euro’ya  yakın bir bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Daha önce 2012-2015 yıllarında Eintracht Frankfurt forması giyen Trapp, geçen sezon da Almanya ekibinde kiralık olarak oynadı. Trapp, geçen sezon Frankfurt takımında 45 maça çıktı.

Son güncelleme 18:20 | 7 Ağustos 2019
eintracht frankfurt Kevin Trapp
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 18 63
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