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Efsane Uruguaylı Diego Forlan futbolu bıraktı
Dünyadan Futbol

Efsane Uruguaylı Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı yıldız Diego Forlan, 40 yaşında futbol kariyerini noktalama kararı aldığını açıkladı.

7 Ağustos 2019 08:13

Son olarak Honk Kong ekibi Kitchee’de forma giyen 40 yaşındaki Diego Forlan profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kariyerine Independiente’de başlayan Uruguaylı yıldız, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter’de forma giydi. Emeklilik kararında zorlandığını belirten Forlan, “Kolay olmadı, bu zamanın gelmesini istemedim ama geleceğini biliyordum. Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim.” dedi.

La Liga’da 2004-05 ve 2008-09 sezonlarında gol kralı olan Forlan, Manhcester United ile Premier Lig şampiyonluğu, İngiltere FA Cup, İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı. Uruguay Milli Takımı’nda Copa America zaferi yaşayan Forlan, 112 maçta 36 gol kaydetti.

Son güncelleme 09:24 | 7 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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