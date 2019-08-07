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Cemal Özdiyar son yolculuğuna uğurlandı
Diğer Sporlar

Cemal Özdiyar son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu Antalya'da vefat eden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, İzmir'de toprağa verildi.

7 Ağustos 2019 16:11

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı. Antalya’da kalp krizi sonucu 5 Ağustos’ta vefat eden Cemal Özdiyar için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi’nde, öğle vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyonun eski başkanlarından Mehmet Serhat Belli ile yelken camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Özdiyar’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Son güncelleme 16:11 | 7 Ağustos 2019
Cemal Özdiyar
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2 Istanbul Basaksehir
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