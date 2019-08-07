SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Koyunlar vebalı çıktı 7 mahalle karantinaya alındı
CANLI YAYIN | Galatasaray – Akhisarspor maçı canlı anlatım (şifresiz maç izle)
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Galatasaray – Akhisarspor maçı canlı anlatım (şifresiz maç izle)

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Mücadele şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.Sarı-Kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşması halinde Fatih Terim, 20. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayacak. Ancak cezası nedeniyle tribünde oturacak. Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finali canlı anlatım ve bütün detaylarıyla SKOR'da... Ayırıca maçın canlı izleme bağlantısı ve dakika dakika önemli pozisyonları haberimizde.

7 Ağustos 2019 20:24

Sezonu çifte kupayla kapatarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezona da bir başka kupayla başlamak için Akhisarspor karşısına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa maçında Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşması halinde Fatih Terim, 20. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayacak. Galatasaray, Akhisarspor'u mağlup etmesi durumunda 2019 yılını da 3 kupayla kapatmış olacak. Aslan, Fatih hoca yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ancak Terim, geçen sezonun 33. haftasındaki Başakşehir maçında aldığı ceza nedeniyle bugün tribünde oturacak. Tecrübeli hoca, ligin ilk haftasındaki Denizli maçında da kulübedeki yerini alamayıp cezasını tamamlayacak.

Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma ATV’den naklen şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İŞTE  11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Adem Büyük

AKHİSAR:  Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnoson, Rotman, Aykut Vrsajevic, Burhan, Erhan

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE!

DÜDÜK HALİL UMUT MELER’DE

Halil Umut Meler’in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.

FATİH TERİM CEZALI

PFDK, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim’e üç maç ceza vermişti. Geçen sezonun son haftasında oynanan Sivasspor maçında yer almayan Terim, Akhisar ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizli maçı ile cezasını tamamlayacak, ikinci haftadaki Konya maçı ile kulübedeki yerini alacak.

Son güncelleme 20:35 | 7 Ağustos 2019
akhisar canlı izle canlı yayın final galatasaray süper kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR