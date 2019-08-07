Busenaz Sürmeneli’den altın madalya geldi!

Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde devam eden 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvasında bugün 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Millilerimiz boks turnuvasında toplamda 2 altın ve 5 bronz madalya kazandı. İşte madalya kazanan diğer isimler…

Busenaz Sürmeneli — Altın

Şennur Demir —-Altın

Ayşe Çağırır —Bronz

Beyza Saraçoğlu —Bronz

Tuğçenaz Sürmeneli —Bronz

Esra Yıldız — Bronz

Sema Çalışkan —Bronz