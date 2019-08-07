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Busenaz Sürmeneli’den altın madalya geldi!
Diğer Sporlar

Busenaz Sürmeneli’den altın madalya geldi!

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan’ın Botevgrad kentinde devam eden 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

7 Ağustos 2019 13:13

Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde devam eden 5. Uluslararası Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvasında bugün 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Millilerimiz boks turnuvasında toplamda 2 altın ve 5 bronz madalya kazandı. İşte madalya kazanan diğer isimler…

Busenaz Sürmeneli — Altın

Şennur Demir —-Altın

Ayşe Çağırır —Bronz

Beyza Saraçoğlu —Bronz

Tuğçenaz Sürmeneli —Bronz

Esra Yıldız — Bronz

Sema Çalışkan —Bronz

Son güncelleme 13:15 | 7 Ağustos 2019
altın madalya boks Busenaz Sürmeneli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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