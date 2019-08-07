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Beşiktaş’ta sakatlığın şifresi 7 saniye!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta sakatlığın şifresi 7 saniye!

Siyah-beyazlıların yeni hocası Abdullah Avcı, Şenol Güneş döneminde topu 14-15 saniye olan top kapma süresini 7 saniyeye düşürünce adale sakatlıkları patlak verdi. Yeni sistemle 9 futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 7 Ağustos 2019 10:12

Avusturya kampından ‘sakat' dönen Beşiktaş'ta yaşanan can sıkıcı olayların perde arkasına SÖZCÜ ulaştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, göreve gelir gelmez Şenol Güneş dönemine göre en büyük değişikliği topu kapma süresinde yaptı. Geçen sezon Güneş döneminde siyah-beyazlı futbolcuların topu kapma süresi 14-15 saniyelerdeydi.

Başakşehir'de ortalama 7 saniyeyle top kapma süresine sahip olan Avcı, bu formülü Beşiktaş'ın Avusturya kampında hayata geçirdi.

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Güç ve fizik dayanıklığı çalışmalarını da bu doğrultuda gerçekleştiren Avcı'nın 7 saniyelik formülü bir hayli sancılı oldu. Orkan Çınar, Roco, Atiba, Ljajic, Dorukhan, Medel, Necip, Douglas ve son olarak kaleci Loris Karius 7 saniyeye düşen top kapma süresinde fazla efor sarfedince adale sakatlıkları meydana geldi. Bu isimlerde en uzun iyileşme süreci 1 ayı bulacak. Avcı ve heyeti, karalar bağlanmak yerine bu sancılı dönemin ardından olumlu sonuçlar alacağına inanıyor.

Son güncelleme 10:12 | 7 Ağustos 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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