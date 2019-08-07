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Beşiktaş: 1 – Gornik Leczna: 1 | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri
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Beşiktaş: 1 – Gornik Leczna: 1 | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, eleme grubundaki ilk maçında Hollanda'da Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.

7 Ağustos 2019 23:38

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Beşiktaş, Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, Hollanda’nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup’taki ilk mücadelesinde Gornik Leczna ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 75. dakikasında Kader Hançar’ın attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, bu üstünlüğünü koruyamadı. Gornik Leczna, Jedrzejewicz ile 77. dakikada fileleri havalandırarak beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, elemelerdeki ikinci maçını 10 Ağustos Cumartesi günü Hollanda temsilcisi Twente ile yapacak.

07 Ağustos 2019 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi arenasında! ABD oyuncuları gibi başkaldıramayız ama... Son yıllarda yükselişe geçen kadın futbolunun Türkiye`deki en önemli temsilcisi olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bugün oynayacağı ilk maçla birlikte Hollanda`da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi`nde ülkemizi Türkiye şampiyonu olarak temsil edecek. Bu önemli turnuva öncesinde takımın teknik direktörü Mutlucan Zavotçu ve tecrübeli oyuncusu Sevgi Çınar ile Sözcü Skor ekibi olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik ve kadın futbolunun ülkemizdeki gelişimine ayna tuttuk... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:38 | 7 Ağustos 2019
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