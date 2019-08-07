Şampiyonlar Ligi ön eleme: Başakşehir Olympiakos maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan şifresiz canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Avrupa’da hem de ligde devam edecek güçte olduklarını söyleyerek, “Şu anda ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. İki kulvarda da en iyi yere gitmeye çalışan takım olacağımızı söyleyebilirim” dedi. Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins de, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarınki rakipleri Medipol Başakşehir’in güçlü bir takım olduğunu bildiklerini ancak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. İşte maçın saati ve kanalı…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki karşılaşma 20: 45’te başlayacak. Mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonu’ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld’in yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve Idan Yarkoni üstlenecek. Başakşehir Olympiakos maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Azubuike, İrfan Can, Gulbrandsen, Robinho, Elia, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

Medipol Başakşehir Olympiakos maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Medipol Başakşehir Olympiakos canlı! Medipol Başakşehir Olympiakos maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi`nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Okan Buruk`un öğrencileri 13 Ağustos`ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmenin peşinde. Medipol Başakşehir Olympiakos maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Medipol Başakşehir Olympiakos maçı canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR`da... İlgili Haberi Oku