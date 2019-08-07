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Altınordu’nun gençleri ışık saçtı!
TFF 1.Lig

Altınordu’nun gençleri ışık saçtı!

Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altay'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselen Altınordu, genç oyunculardan kurulu kadrosuyla yeni sezon öncesi ümit verdi.

7 Ağustos 2019 13:37

Dış transferde şimdiye kadar sadece 2 takviye yapan, gidenlerin yerlerini altyapıdan gelen gençleriyle dolduran Altınordu, 47’inci Folkart TSYD Ege Kupası’nda 22 yaş ortalamasıyla mücadele etti. Kadrosunda 6 yabancı oyuncu ve deneyimli ayakları bulunan Altay karşısında kalesini gole kapatan Altınordu, tamamı yerli futbolculardan kurulu kadrosuyla başarılı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Altınordu’da bu sezon A takıma alınan 16 yaşındaki stoper Ravil ilk 11’de görev alırken, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak ise sonradan oyuna girdi. Bu iki gencin yanı sıra Egehan, Onur Taha, Caner, Yusuf Yalçın, Oğulcan, Ali Mert, Kerim ve Yusuf Acer, süre bulan altyapı patentli diğer isimler olarak dikkat çekti. Sakatlıktan çıkan Kemal ve ağrıları olan Fatih’in yokluğunda ileri uçta görev alan orta saha oyuncusu Okan da alternatif bir santrfor olabileceğini gösterdi. Kaleci Erhan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibe güven verdi.

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HATAY MAÇI BOLU’DA

TFF 1’inci Lig’de yeni sezonun ilk haftasında 18 Ağustos’ta deplasmanda Hatayspor’la karşılaşacak Altınordu, ev sahibi ekibin stadının bakımda olması nedeniyle müsabakayı Bolu’da oynayacak. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıdaki maçı İzmir’de ikinci yarıdaki karşılaşmayı Hatay’da oynamayı teklif ederken, Hatayspor da bu teklife olumlu yaklaştı. Ancak, aynı hafta Bornova Stadı’nda Göztepe’nin, Atatürk Stadı’nda ise Altay’ın müsabakaları olması nedeniyle yapılan plan gerçekleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hatayspor’a Rize ya da Bolu alternatiflerini sunduğu, Hatay ekibinin Bolu’yu tercih ettiği belirtildi.

Son güncelleme 13:37 | 7 Ağustos 2019
altınordu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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