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Ajax’tan David Neres’e yeni sözleşme
Dünyadan Futbol

Ajax’tan David Neres’e yeni sözleşme

Hollanda ekibi Ajax, Brezilyalı futbolcusu Neres'in sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzattı

7 Ağustos 2019 20:47

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Brezilyalı milli oyuncusu David Neres’in sözleşmesini yeniledi.

Ajax Kulübü, kontratı 2022’de sona erecek 22 yaşındaki kanat oyuncusu Neres ile 30 Haziran 2023’e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Neres, 2017’den bu yana A takımında forma giydiği Ajax’ta geçen sezon 50 maça çıktı ve 12 gol attı.

Hollanda ekibinin geçen sezon lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynamasında önemli rol üstlenen Neres’in ismi, transferde birçok takımla anılıyor.

Son güncelleme 20:47 | 7 Ağustos 2019
ajax David Neres
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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