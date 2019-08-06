Zenit Malcom’a ırkçı saldırı iddialarına karşılık taraftarını savundu, medyayı suçladı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit’in Barcelona’dan 40 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Malcom’un, ilk maçında ırkçı saldırıya uğradığı iddia edildi. Krasnodar ile oynanan maçta Zenit formasını ilk kez giyen Malcom için tribünde açılan bir pankart ortalığı karıştırmıştı.

İşte Malcom’un ilk kez Zenit forması giydiği an:

Oyuna sonradan giren Brezilyalı yıldız Malcom için “Geleneklerimize sadık kalan yöneticilerimize teşekkür ederiz” şeklinde bir pankart açan Zenit taraftarlarının, ırkçı bir göndermede bulunduğu belirtilmişti. Zenit Kulübü, konu ile ilgili taraftarlarını savunan bir açıklamada bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Batı medyası pankartta yazanları bilerek çarpıtıyor. Medya bu pankartı gerçekle alakası olmayan bir şekilde değerlendirerek gerçek dışı bir sonuca ulaşmıştır. Bizim geleneklerimiz geçmişine, dinine ve etnik kökenine bakmaksızın her zaman üst düzey futbolcuları kulübümüze kazandırmaktır. Medyayı ve diğer kulüpleri, bir sonuca ulaşmadan önce gerçekleri iyice araştırmalarını tavsiye ederiz.”

İMZA TÖRENİNDE İLGİNÇ ANLAR YAŞANMIŞTI

Malcom’un imza töreni ilginç anlara sahne olmuştu.

Malcom`un imza töreninde ilginç an! Zenit`in Barcelona`dan transfer ettiği Malcom`un imza töreninde ilginç anlar yaşandı. İlgili Haberi Oku

Zenit Başkanı, Malcom’un imzası sonrası sembolik teminat olarak kravatını kesip vermişti.