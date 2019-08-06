Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Türkiye’ye ve Trabzonspor’a veda ederek Fransa’ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi.

Türkiye’de yetişerek Avrupa’ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro’luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi. Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.

Fransa’ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi. 12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı. Yusuf Yazıcı Trabzonspor’da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor’un transferi kısa süre içerisinde KAP’a açıklaması bekleniyor.

‘TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYE GİDİYORUM’

Taraftarlara üçlü çektirerek Trabzon’dan ayrılan milli futbolcu, “Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum” şeklinde açıklama yapmıştı.