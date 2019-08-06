SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çok gizli... Suudilerin hain Türkiye planı basına sızdı
Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası
Transfer Haberleri

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Bordo mavililerde 97 numaralı formayı giyen Yusuf'un yeni forma numarası 12 oldu.

6 Ağustos 2019 07:42

Türkiye’ye ve Trabzonspor’a veda ederek Fransa’ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi.

Türkiye’de yetişerek Avrupa’ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro’luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi. Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.

Fransa’ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi. 12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı. Yusuf Yazıcı Trabzonspor’da 97  numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor’un transferi kısa süre içerisinde KAP’a açıklaması bekleniyor.

‘TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYE GİDİYORUM’

Taraftarlara üçlü çektirerek Trabzon’dan ayrılan milli futbolcu, “Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum” şeklinde açıklama yapmıştı.

Son güncelleme 09:40 | 6 Ağustos 2019
forma Lille trabzonspor Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR