Yeni asana tekniği ilk kez tanıtıldı

Uluslararası Yoga Federasyonu, yeni bir Asana (Yoga duruşu) tekniğini, ilk kez yogaseverlere tanıtıldı.

Boyunda yerleşen tiroid ve paratiroid bezlerini uyaran, kemik gelişimi ve amp yenilenmesine faydalı; esnekliğe, dolaşıma, sindirime, üreme sistemlerine destek olan Asana tekniğinin isminin “Utthita Matsyasana” olduğu açıklandı. Bu çok etkili tekniğin zihni sakinleştirdiği, gerilim ve korkuyu atıp dinginlik verdiği, genç hissettirdiği de eklendi.

Asana Nedir? Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. Sanskrit dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır. “Asana”ların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığını güçlendirmektedir.

Orijinal Yoga metinlerine göre, yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, sinirsel denge ve mutluluk vermektedir.