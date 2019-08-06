Wayne Rooney, Cocu’nun takımı Derby Country yolunda

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wayne Rooney, Derby’ye oyuncu-antrenör olarak transfer olmak üzere. 33 yaşındaki yıldızın DC United’la 1 yıllık sözleşmesi kalsa da, Derby’nin sahibi Mel Morris’in girişimleriyle önümüzdeki günlerde transferin noktalanması bekleniyor.

Geçen sezon Frank Lampard’ın Derby’nin menajeri olarak gösterdiği performansın ardından Chelsea’nin başına geçmesi, Rooney’i etkileyen faktörlerin başında geldiği belirtiliyor. Lampard, takımını play-off finaline çıkarsa da, finalde Aston Villa’ya takılarak Premier Lig hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Lige Huddersfield galibiyetiyle başlayan Derby’nin menajeri Phillip Cocu da maçın ardından Rooney transferiyle ilgili konuştu. Hollandalı menajer “Takıma takviye yapacağımız doğru ancak şu anda bitmiş bir durum olmadığı için bir şey söyleyemem. Umarım önümüzdeki günlerde netleştiririz” ifadelerini kullandı.