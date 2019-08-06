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Wayne Rooney, Cocu’nun takımı Derby Country yolunda
Transfer Haberleri

Wayne Rooney, Cocu’nun takımı Derby Country yolunda

İngiltere Championship ekiplerinden Derby Country, ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor. Phillip Cocu'nun takımı, ABD'de forma giyen Wayne Rooney'i İngiltere'ye geri getirmeye hazırlanıyor.

6 Ağustos 2019 10:45

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wayne Rooney, Derby’ye oyuncu-antrenör olarak transfer olmak üzere. 33 yaşındaki yıldızın DC United’la 1 yıllık sözleşmesi kalsa da, Derby’nin sahibi Mel Morris’in girişimleriyle önümüzdeki günlerde transferin noktalanması bekleniyor.

Geçen sezon Frank Lampard’ın Derby’nin menajeri olarak gösterdiği performansın ardından Chelsea’nin başına geçmesi, Rooney’i etkileyen faktörlerin başında geldiği belirtiliyor. Lampard, takımını play-off finaline çıkarsa da, finalde Aston Villa’ya takılarak Premier Lig hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Lige Huddersfield galibiyetiyle başlayan Derby’nin menajeri Phillip Cocu da maçın ardından Rooney transferiyle ilgili konuştu. Hollandalı menajer “Takıma takviye yapacağımız doğru ancak şu anda bitmiş bir durum olmadığı için bir şey söyleyemem. Umarım önümüzdeki günlerde netleştiririz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 10:45 | 6 Ağustos 2019
Derby Country ingiltere Phillip Cocu Rooney transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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