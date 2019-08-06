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Trabzonspor Çekya’ya gitti
Uefa Avrupa Ligi

Trabzonspor Çekya’ya gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos'ta Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçı için özel uçakla Prag'a gitti.

6 Ağustos 2019 16:54

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçı için bu ülkeye gitti.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla maçın oynanacağı Çekya’nın başkenti Prag’a hareket etti. Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı’nda sevgi gösterilerindebulunduğu teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bu arada, Sparta Prag maçından önce teknik direktör Ünal Karaman ve bordo-mavili oyuncu Filip Novak, yarın TSİ 18.00’de basın toplantısı yapacak. Trabzonspor, basın toplantısının ardından maçın oynanacağı Generali Arena’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın 15 dakikalık kısmı basına açık olacak.

Son güncelleme 16:54 | 6 Ağustos 2019
avrupa ligi Çekya sparta prag trabzonspor uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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