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Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Daniel Sturridge açıklaması

Son dakika gelişmesi... Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, İngiliz forvet Daniel Sturridge transferiyle ilgili açıklama yaptı.

6 Ağustos 2019 19:21

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir süredir transferi için yoğun çaba sarfettikleri Daniel Sturridge hakkında açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 8 Ağustos’ta Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu maçı için Çekya’ya giden bordo mavili ekibin yöneticisi, uçaktan indikten sonra TRT Spor mikrofonlarına konuştu.

Takımın moralinin yerinde olduğunu dile getiren Sağıroğlu, “Moralle birlikte sonuç da iyi olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize hayır dedi. Türkiye’yi ve Trabzonspor’u tanımadığı için endişeleri olduğunu iletti” şeklinde konuştu.

2013 yılından bu yana Liverpool forması giyen 29 yaşındaki İngiliz forvetin bonservisi elinde bulunuyor.

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Son güncelleme 19:24 | 6 Ağustos 2019
Daniel Sturridge Ömer Sağıroğlu trabzonspor
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