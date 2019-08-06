SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Daniel Sturridge açıklaması

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir süredir transferi için yoğun çaba sarfettikleri Daniel Sturridge hakkında açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 8 Ağustos’ta Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu maçı için Çekya’ya giden bordo mavili ekibin yöneticisi, uçaktan indikten sonra TRT Spor mikrofonlarına konuştu.

Takımın moralinin yerinde olduğunu dile getiren Sağıroğlu, “Moralle birlikte sonuç da iyi olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize hayır dedi. Türkiye’yi ve Trabzonspor’u tanımadığı için endişeleri olduğunu iletti” şeklinde konuştu.

2013 yılından bu yana Liverpool forması giyen 29 yaşındaki İngiliz forvetin bonservisi elinde bulunuyor.

Yusuf Yazıcı... Bir yanda hüzün bir yanda gurur! `O benim bir oğlumdu` Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı`nın, 16,5 milyon avro rekor bonservis bedeliyle Lille`e transfer olması bordo-mavili taraftarları bir yandan hüzünlendirirken bir yandan da gururlandırdı. `O benim oğlumdu` diyen Hemdiye Nine, Yusuf Yazıcı için duygusal bir şiir yazdı. İlgili Haberi Oku