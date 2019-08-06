Son dakika! Beşiktaş’ta Karius depremi! 1 ay yok…

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Roco, Dorukhan, Medel, Ljajic ve Orkan Çınar’ın ardından Loris Karius da sakatlar kervanına katıldı.

Beşiktaş Karius’un sakatlığıyla ilgili, “Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” açıklamasını yaptı.