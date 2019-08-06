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Son dakika! Beşiktaş’ta Karius depremi! 1 ay yok…
Beşiktaş

Son dakika! Beşiktaş’ta Karius depremi! 1 ay yok…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Alman kaleci Lloris Karius'un sol üst baldırında zorlanma tespit edildi. Tecrübeli file bekçisinin sahalardan 1 ay uzak kalması bekleniyor.

6 Ağustos 2019 13:55

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Roco, Dorukhan, Medel, Ljajic ve Orkan Çınar’ın ardından Loris Karius da sakatlar kervanına katıldı.

Beşiktaş Karius’un sakatlığıyla ilgili, “Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” açıklamasını yaptı.

Son güncelleme 14:03 | 6 Ağustos 2019
beşiktaş karius sakatlık
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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