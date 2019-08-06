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Son Dakika: Koç'tan transfer itirafı: 'Böyle olacağı belliydi'
SON DAKİKA | Ali Koç’tan transfer itirafı: ‘Böyle olacağı belliydi’
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Ali Koç’tan transfer itirafı: ‘Böyle olacağı belliydi’

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken "Transferlerin sezon başına yetişmeyeceği aşikar. Böyle olacağı belliydi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koç, Roma'dan Aleksandar Kolarov transferiyle ilgili olarak "Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak. Transfer bitmeden açıklamam." yorumunda bulundu.

6 Ağustos 2019 18:12

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, WinWin kampanyasında ödül kazananlar için düzenlenen tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yapan Ali Koç, “2 stoper, bir 6 numara ve hocamızın isteğine göre bir oyuncu daha transfer edeceğiz” dedi.

“Sezon başladığı zaman tam kadro olmayacağı aşikardır” diyen Koç,Volkan Demirel ile sözleşme yenilenip yenilenmeyeceğı konusu için “Yeri burası değil” ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, Roma’dan Aleksandar Kolarov transferiyle ilgili gelen soruya ise “Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak. Transfer bitmeden açıklamam” yanıtını verdi.

İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları;

“İKİ STOPER, 6 NUMARA VE BİR TRANSFER DAHA…”

“İlgili, ilgisiz, alakasız isimleri yazıyorsunuz. Akşamları spor kanallarına bakıyorum arkadaşlar vakit doldurmak için bir sürü isim üzerinden yorum yapıyor. Biz transfer bitmeden hiçbir açıklama yapmıyoruz. Hatta çok iddia edildiğinde ilgilenmiyoruz da dememeye çalışıyoruz. Transferler yaptık ama daha yapacağımızı Divan Kurulu’nda ifade ettim. Audi Cup’ta gözlemlediğimiz gibi eksiklerimiz ortada. İki stoper, bir 6 numara hocamızın isteğine göre artı 1 daha olabilir.”

“TRANSFERLER 2 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK”

“Sınırlı cephane olduğu zaman, FFP kıskacında olduğunuzda adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Her istediğiniz her zaman olmuyor. Transfer olacak. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül’e kadar devam edecektir. Ana opsiyonlarımızdan biri kiralamak olduğu zaman bu kulüpler de son ana kadar oyuncuları bırakmıyor.”

“BUNUN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ”

“Sezon başladığı zaman tam kadro olmayacağı aşikardır. Bunun böyle olacağı belliydi. Ne Audi Cup ne başka sonuçlar transfer politikamızı etkilemeyecek. Görüştüğümüz oyuncular var. Belki önceliklerimiz olmayacak başkalarına yoğunlaşacağız. Ama transfer bitmemiştir.”

KOLAROV SORUSUNA CEVAP

“Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak. Transfer bitmeden açıklamam.”

Son güncelleme 18:24 | 6 Ağustos 2019
ali koç Fenerbahçe
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2 Istanbul Basaksehir
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