Ömer Toprak’a Serie A’dan ısrarcı talip!

Serie A ekiplerinden Sassuolo, Borussia Dortmund’da forma giyen milli stoper Ömer Toprak’tan vazgeçmiyor.

İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, bir dönem Türk takımlarıyla da adı geçen Ömer Toprak için Sassuolo yeniden devreye girdi. İtalyan temsilcisi, Borussia Dortmund’da ikinci planda olan deneyimli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Sassuolo’nun teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin, Ömer Toprak’ı Juventus’a satılan Merih Demiral’ın yerine düşündüğü ve ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Bayer Leverkusen’den 2017 yılında 12 milyon euroya Dortmund’a transfer olan 29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 14 maçta oynadı ve 740 dakika sahada kaldı.

Ömer Toprak, Borussia Dortmund’un 3 Ağustos Cumartesi günü Bayern Münih ile oynadığı ve 2-0 kazandığı Almanya Süper Kupa maçına ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.