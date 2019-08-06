SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çok gizli... Suudilerin hain Türkiye planı basına sızdı
Ömer Toprak’a Serie A’dan ısrarcı talip!
İtalya Serie A

Ömer Toprak’a Serie A’dan ısrarcı talip!

Milli futbolcu Merih Demiral'ı Juventus'a gönderen İtalya Serie A ekibi Sassuolo, Dortmund'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak istiyor.

6 Ağustos 2019 10:48

Serie A ekiplerinden Sassuolo, Borussia Dortmund’da forma giyen milli stoper Ömer Toprak’tan vazgeçmiyor.

İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, bir dönem Türk takımlarıyla da adı geçen Ömer Toprak için Sassuolo yeniden devreye girdi. İtalyan temsilcisi, Borussia Dortmund’da ikinci planda olan deneyimli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Sassuolo’nun teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin, Ömer Toprak’ı Juventus’a satılan Merih Demiral’ın yerine düşündüğü ve ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Bayer Leverkusen’den 2017 yılında 12 milyon euroya Dortmund’a transfer olan 29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 14 maçta oynadı ve 740 dakika sahada kaldı.

Ömer Toprak, Borussia Dortmund’un 3 Ağustos Cumartesi günü Bayern Münih ile oynadığı ve 2-0 kazandığı Almanya Süper Kupa maçına ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Son güncelleme 10:48 | 6 Ağustos 2019
Borussia Dortmund Ömer Toprak Sassuolo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR