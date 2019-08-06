Olympiakos Teknik Direktörü Christian Karembeu’dan Kostas Mitroglou ve Mehmet Özcan açıklaması

Yunanistan takımlarından Olympiakos’un teknik direktörü Christian Karembeu, Medipol Başakşehir ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın forveti Kostas Mitroglou ile ilgilendikleri iddiasına yanıt veren Karembeu, “Mitroglou’nun transferi gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yetenekli gençlerin olduğunu söyleyen Karembeu, “Ülkenizde çok yetenekli futbolcular var. Takip ettiklerimiz arasında Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan var” şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray`da 20. kupanın peşinde TFF Süper Kupa`da yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim, mutlu sona ulaşılması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 20. kupasını kazanacak. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray`ın başında 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. İlgili Haberi Oku