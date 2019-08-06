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Olympiakos Teknik Direktörü Christian Karembeu’dan Kostas Mitroglou ve Mehmet Özcan açıklaması
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Olympiakos Teknik Direktörü Christian Karembeu’dan Kostas Mitroglou ve Mehmet Özcan açıklaması

Olympiakos Teknik Direktörü Christian Karembeu, Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou ile ilgilenmediklerini açıklarken Eskişehirspor'da forma giyen Mehmet Özcan'ı takip ettiklerini itiraf etti.

6 Ağustos 2019 19:38

Yunanistan takımlarından Olympiakos’un teknik direktörü Christian Karembeu, Medipol Başakşehir ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın forveti Kostas Mitroglou ile ilgilendikleri iddiasına yanıt veren Karembeu, “Mitroglou’nun transferi gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yetenekli gençlerin olduğunu söyleyen Karembeu, “Ülkenizde çok yetenekli futbolcular var. Takip ettiklerimiz arasında Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan var” şeklinde konuştu.

Eskişehirspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan geçtiğimiz sezon 1. Lig’de 34 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

06 Ağustos 2019 Fatih Terim, Galatasaray`da 20. kupanın peşinde TFF Süper Kupa`da yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim, mutlu sona ulaşılması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 20. kupasını kazanacak. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray`ın başında 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:42 | 6 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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