Nihat Özdemir: ‘Galatasaray ile gerilim yakında sona erecek’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir NTV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş ile yaşanan süreci anlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Geçen yıl beIN Sports’un yetkilileri sıkıntılarını Yıldırım Demirören’e anlattı. Türkiye birkaç yıldır önemli olayları yaşadı. Bu sıkıntıların bu duruma çok büyük etkisi var. Biz göreve geldiğimizde 2018-2019 yılının son taksiti kalmıştı. 200 milyon TL’lik bir taksit vardı. Bizi kırmadılar ve bunu kulüplerimize dağıttık. Devamlı olarak beIN Sports’un yöneticileri zarar ettiklerini vurguladılar. Biz göreve geldiğimiz zaman 2018-2019 sezonunun son taksiti vardı. FIFA’nın kongresinde kendilerini ziyaret ettik ve süreç başladı. 2 aya yakın 14 adet toplantı yaptık. Kulüpler Birliği’ne gittik onlara da anlattık. Geçen hafta son noktaya koyduk ve anlaşmayı imzaladık. Bugün de ilk ödemeyi yaptılar. Dolar bazında yüzde 10 civarında bir indirim yaptık. 16-17’sinde Süper Lig’imizin 2019-2020 sezonu başlayacak” açıklamasında bulundu.

“GALATASARAY İLE BİR GERİLİM OLDU”

Başkan Nihat Özdemir, “Galatasaray Kulübü Kulüpler Birliği toplantılarından uzak kalmış durumda. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Ben bu konuda çok önemli bir mesai sarf ediyorum. Bir açıklama yüzünden gerilim oldu ve bu gerilim sürüyor. Fikret Orman’a ve Mustafa Cengiz’e bunun yeter olduğunu söyledim. Bir araya gelmeleri fayda sağlayacaktır. Biz de TFF olarak kavgaların olmaması gerektiğini ve Kulüpler Birliği’nin de birlik ve beraberlik içinde olursak daha kolay kararlar alabileceğimizi, pastayı nasıl büyütebileceğimizi konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bugün bile mesai harcadım. İnşallah az kaldı. Başarılı olacağım. Hem Mustafa Cengiz’in hem Fikret Orman’ın iyi niyetli olduğunu görüyorum. Diğer kulüpler de bunu istiyor. İnşallah başarılı olacağız.”

“KULÜPLERİMİZ ALTYAPININ ÖNEMİNİ GÖRDÜ”

Kulüplerinin altyapıya önemi gördüğünü aktaran TFF Başkanı Özdemir, “Kulüplerimiz altyapılarına önem vermeleri gerektiğini gördü. Altyapıya ve gençlere yatırım yapmak zorundalar. Zaten birkaç takımımız bu yapılanmaya başladı” şeklinde konuştu.

“CEZALARDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ”

Kulüplerin sıkı denetimden geçeceğine vurgu yapan Başkan Nihat Özdemir, “Süper Lig’deki 18 takımdan 10’unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok. Yalnızca 8 takımın yapılandırılmaya ihtiyacı var. Lisans yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Lisans kurulunu 7 kişiye çıkardık. Cezalar konusunda ödün vermeyeceğiz. Kulüpler bilançolarını bize verecekler, bunları inceleyeceğiz ve harcama limitlerini inceleyeceğiz. Sezon başına yetiştiremedik ama ocaktaki ara transfere yetiştireceğiz. Kulüplerin harcama limitlerini federasyon belirleyecek. İzin vermediğimiz kulüp transfer yapsa bile futbolcu lisans alamayacak, ilerleyen zamanlarda puan silmeye kadar gidecek” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL, MİLLİ TAKIMIN 3 MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Milli Takıma da değinen Nihat Özdemir, “Milli Takımımız önündeki 3 maçtan 9 puan alması lazım, sonra Fransa deplasmanı ve final olarak İzlanda maçı var. Şenol Güneş’in kampları ziyaret etmesi çok güzel bir olay, oyuncuların motivasyonunu artırıyor. 2020 ve 2022’ye gidebilirsek, sıralamada ilk 20’ye gireriz. İstanbul, Milli Takımın oynayacağı 3 maça ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

“VAR OLDUKÇA BAŞARILI OLDU”

VAR’ın başarısına dikkat çeken Özdemir, “VAR oldukça başarılı oldu. Bazı hatalarımız olmadı değil ama bu sezon çok daha iyi olacağına inanıyorum. VAR konuşmalarının açıklanmaması da doğrudur. Açıklamamasını UEFA da istiyor. VAR odasına olanlar hiç bir şekilde dışarı ile paylaşılmıyor ben bile gidip girmiyorum o odaya” şeklinde konuştu.

“EURO 2028’E ADAY OLACAĞIZ”

Başkan Nihat Özdemir, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’a katacağı değer konusunda şu açıklamayı yaptı: “Servet Yardımcı şu an UEFA Yönetim Kurulu Üyemiz. Çok etkili. İyi ilişkileri var. Sayın Demirören’in de katkılarıyla Süper Kupa Finali ve 30 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi Finali de bu ilişkilerle alındı. İstanbul’umuza önemli değerler katacak bu maçlar.”

Başkan Nihat Özdemir, EURO 2024 adaylık süreci ile ilgili de şöyle konuştu:

“Sayın Ali Koç ve Yıldırım Demirören sunumlar yaptı. Ama olmadı. Biz Madrid’den filan çok iyiyiz. İnşallah ayın 14’ünde UEFA Süper Kupa’yı yapacağız. Madrid’den daha iyiyiz altyapı olarak… Son Şampiyonlar Ligi finali orada oynandı. Bizim altyapılarımız, bizim turizm tesislerimiz, havalimanlarımız çok daha iyi. Madrid’de 1, bizde 2 havalimanı var. Liverpool İstanbul Havalimanı’na, Chelsea Sabiha Gökçen’e gelecek. Orada final olacak. Metrolar bitecek. Otoyollar bitiyor. İnşallah 6 ay sonra İstanbul trafiği çok rahatlayacak. Yatırımları biliyorum. Daha neler yapılacağını biliyorum. Almanya’dan daha iyiydik bence. Ama Almanya’nın UEFA Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde çok büyük ağırlığı vardı. Şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası… İnşallah 2028’i alacağız. Hele böyle büyüyen bir Türkiye’de… 105. yılımız olacak… Almamamız için bir neden göremiyorum. İnşallah ben bunu görürüm. İki tane örnek final maçını nasıl yönettiğimizi, ulaşımı nasıl sağladığımızı, otellerimizin güzelliğini göstereceğiz. Stadyuma 1.5 km. içerisinde 6-7 yıldızlı otellerimiz var. Onun için çok ümitliyiz.”