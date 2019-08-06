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Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de
Transfer Haberleri

Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de

İki sezon Göztepe forması giyen ve geçen sezon Erzurum'da oynayan Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

6 Ağustos 2019 16:04

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce iki sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Leo Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe’de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da oynayan Leo Schwechlen yeniden “eve” döndü.

Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti. Son olarak geçen sezon Erzurum’da forma giyen futbolcu 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig’in en istikrarlı oyuncularından olmuştu.

Son güncelleme 16:04 | 6 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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