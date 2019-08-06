Johan Derksen’den canlı yayında olay yaratacak sözler: Türkiye’yi nasıl seçer?

Hollanda doğumlu 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü’nün Türkiye Milli Takımı’nı seçmesi, Hollandalı eski futbolcu ve yorumcu Johan Derksen’i kızdırdı. Ülkesindeki canlı yayınlanan Veronica Inside adlı televizyon programında açıklamalarda bulunan Johan Derksen, Orkun Kökçü’nün Hollanda’nın Haarlem şehrinde doğduğunu, futbol eğitimini Hollanda’da aldığını ve genç futbolcunun Türkiye’yi seçmesine anlam veremediğini söyleyerek, sert eleştirilerde bulundu.

Johan Derksen, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü’nün Türkiye seçmesini “Türkiye’yi nasıl seçer? Orada ifade özgürlüğü ve insan hakları yok! Mahkemeye çıkmadan yıllarca hapis yatıyorsunuz. Politik görüşünüz nedeniyle birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu çocuğa bunları anlatan kimse olmadı mı?” şeklindeki sözlerle eleştirdi.

Genç futbolcunun henüz Hollandalı yetkililer tercihini sormadan zaten Türkiye’yi seçtiğini belirten Johan Derksen, olay yaratacak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer çift pasaportlu bir kimsenin başına bir şey geldiğinde gurbetçiler ortalığı ayağa kaldırıyor. Ama hepimiz Hollandalıyız. Şimdi Orkun Kökçü Hollanda için bir anlam ifade ediyor ancak o Türkiye’yi seçiyor. Türkiye b….ktan bir ülke… Hollanda yerine Türkiye’yi seçmesi Hollanda’ya bir hakarettir.”

Hollandalı bir gazeteci ve eski futbolcu olan Johan Derksen, 1966 ve 1978 yılları arasında Go Ahead Eagles, Cambuur Leeuwarden, BV Veendam, HFC Haarlem ve MVV Maastricht olmak üzere beş kulüpte profesyonel futbol oynadı. 70 yaşındaki Johan Derksen, Hollanda Milli Takımı formasını hiç giymedi.

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ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Feyenoord’da forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla sadece 1 Eredivisie maçına çıkarken, gol yada asist yapma başarısı gösteremedi.

Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında forma giyen Orkun Kökçü, 16 maçta 5 gol attı. Orkun Kökçü, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı’nın kaptanıydı.