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Göztepe 1-0 Difaa El Jadida
Göztepe

Göztepe 1-0 Difaa El Jadida

Fas takımlarından Difaa El Jadida ile hazırlık maçı yapan Göztepe, karşılaşmayı Yalçın Kayan'ın golüyle 1-0 kazandı.

6 Ağustos 2019 21:03

Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık maçında Fas’ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.

Afyonkarahisar Zafer Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11’i ile başladı.

Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan’ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazandı.

Son güncelleme 21:03 | 6 Ağustos 2019
Difaa El Jadida göztepe
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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