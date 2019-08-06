SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İstanbul için korkutan deprem gerçeği! Tehlike büyük…
Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi Akhisarspor’a müjdeli haber!
TFF 1.Lig

Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi Akhisarspor’a müjdeli haber!

TFF Süper Kupa'nın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak finalinde yarın Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'la karşılaşacak TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, transfer yasağını son anda kaldırdı.

6 Ağustos 2019 17:26

Geçen sezon Akhisarspor Süper Lig’deyken görev yapıp sezon içinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilen teknik direktör Cihat Arslan ve yardımcılarına olan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kanalıyla kesinleşmiş 600 bin TL’ye yakın borcu yüzünden 25 Temmuz’da transfer yasağı alan Akhisar’da yönetim ödemeyi yaptı. Cihat Arslan ile antrenörler Recep Umut, Ülken Durak, Toprak Kırtoğlu ve Metin Akçevre’ye alacaklarını yatıran yeşil-siyahlılar, transferin önünü açtı.

06 Ağustos 2019 TFF Süper Kupa sahibini buluyor... Başkentte `Süper` maç! Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında yarın Ankara`da karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku

Transfer yasağı nedeniyle 7 yeni transferinden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’ya henüz lisans çıkaramayan Akhisarspor yönetiminin oyuncuların lisanslarını maç saatine kadar alması bekleniyor.

Son güncelleme 17:26 | 6 Ağustos 2019
Akhisarspor galatasaray süper kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR