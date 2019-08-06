Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi Akhisarspor’a müjdeli haber!

Geçen sezon Akhisarspor Süper Lig’deyken görev yapıp sezon içinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilen teknik direktör Cihat Arslan ve yardımcılarına olan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kanalıyla kesinleşmiş 600 bin TL’ye yakın borcu yüzünden 25 Temmuz’da transfer yasağı alan Akhisar’da yönetim ödemeyi yaptı. Cihat Arslan ile antrenörler Recep Umut, Ülken Durak, Toprak Kırtoğlu ve Metin Akçevre’ye alacaklarını yatıran yeşil-siyahlılar, transferin önünü açtı.

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Transfer yasağı nedeniyle 7 yeni transferinden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’ya henüz lisans çıkaramayan Akhisarspor yönetiminin oyuncuların lisanslarını maç saatine kadar alması bekleniyor.