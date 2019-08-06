Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ecem Türk kadınını temsil ediyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı kulübün milli yelkencisi Ecem Güzel’i makamında ağırladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette yönetim kurulu üyesi Banu Vahapoğlu Akgün ve yelken şubesi menajeri İsmail Uzunlar da yer aldı.

Galatasaray Televizyonu’na açıklamada bulunan Başkan Mustafa Cengiz, milli yelkenciyi başarısından dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

“Tokyo 2020’nin bizim için çok önemli bir özelliği de var. Biz olimpiyatları millet olarak da devlet olarak da çok istemiştik olmadı, gelecek olimpiyatlara inşallah. Ecem’in orada özellikle kadınlarda Türkiye’mizin biraz yabancı olduğu bir dalda yelken sporunda tek başına da olsa ülkemizi temsil etmesi bizi gururlandırıyor. Hem Türkiye açısından hem de Galatasaray açısından gururlandırıyor.”

Ecem’in Türk milletine ve Galatasaray’a karşı sorumlu olduğunu vurgulayan Cengiz, “Dünyada ilk 10’a girdi. Cumhuriyetin Türk kadınına verdiği güçle neler yapılabildiğinin, yapabileceğinin de bir göstergesi. Ecem Türk kadınını temsil ediyor. Galatasaraylı Türk kadınlarını temsil ediyor. Kendisine olimpiyatlarda başarılar diliyoruz. Başaracağına da inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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“GALATASARAY’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Milli yelkenci Ecem Güzel ise olimpiyatlara katılmanın her sporcunun istediği bir şey olduğunu aktararak, “Bu seneki en büyük hedefim olimpiyat seçmesini kazanıp bu yolda büyük bir adım atmaktı. Ben öncelikle kulübüm Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Bu yolda beni maddi ve manevi oldukça desteklediler. Hep arkamda hissettim bu büyük ailenin desteğini. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ziyarette Ecem Güzel, başkan Cengiz’e Japonya’dan getirdiği ve üzerinde Tokyo 2020 yazısının yer aldığı olimpiyat bayrağını hediye etti.