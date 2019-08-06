SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Su ve Vicdan Nöbeti'nde Fazıl Say sürprizi... Kaz Dağları'nda konser verecek
Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa finali ne zaman?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor Süper Kupa için karşılacaşak. Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak soruları futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray Akhisar maçı hakkında detaylar haberimizde...

6 Ağustos 2019 11:02

Galatasaray Akhisar maçı ilgiyle beklenirken önemli bir değişiklik yaşandı 7 Ağustos’ta oynanacak Galatasaray Akhisarspor maçının saati değişti. Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupa’da mücadele edecek. Peki TFF Süper Kupa saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SÃ¼per Kupa ne zaman, saat kaÃ§ta? Galatasaray Akhisarspor maÃ§Ä± hangi kanalda?

VAR KADROSU BELİRLENDİ

Halil Umut Meler’in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.

Son güncelleme 11:02 | 6 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR