Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa finali ne zaman?

Galatasaray Akhisar maçı ilgiyle beklenirken önemli bir değişiklik yaşandı 7 Ağustos’ta oynanacak Galatasaray Akhisarspor maçının saati değişti. Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupa’da mücadele edecek. Peki TFF Süper Kupa saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

VAR KADROSU BELİRLENDİ

Halil Umut Meler’in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.