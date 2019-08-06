SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Pentagon’dan flaş Türkiye açıklaması: Kabul edilemez
Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko 2 sezon takımda forma giyen Sinan Güler ile son yıl opsiyonunun kullanılmaması konusunda anlaşarak yollarını ayırdı.

6 Ağustos 2019 11:51

Fenerbahçe Beko, 2 sezondur takımda forma giyen milli oyuncu Sinan Güler ile karşılık olarak anlaştı ve yollarını ayırdı. Sözleşmedeki 3. yıl opsiyonu kullanılmayan tecrübeli guard, sarı-lacivertli takımdan ayrılmış oldu.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıldığı bu açıklamayla duyururken, Sinan Güler’e teşekkür ve başarılar diledi;

“Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Son güncelleme 11:51 | 6 Ağustos 2019
Fenerbahçe Beko Sinan Güler
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR