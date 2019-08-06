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Diagne’den yönetime mesaj: Gitmiyorum, geliyorum!
Galatasaray

Diagne’den yönetime mesaj: Gitmiyorum, geliyorum!

Galatasaray'ın Senegalli forveti Diagne, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için gün sayıyor. Yönetimle irtibata geçen yıldız golcü, “Geliyorum ve hazırlıklara katılacağım” dedi.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 6 Ağustos 2019 08:32

Sezonun bitmesinin ardından adı sürekli Arap kulüpleriyle anılan ve satışı beklenen Mbaye Diagne, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Afrika Kupası'nın ardından izne çıkan Diagne, tatilini bitirdi ve İstanbul'a dönme hazırlığına başladı. Yönetimli iletişime geçen Senegalli forvet, “Transfer söylentileri beni ilgilendirmiyor. Geliyorum ve takımımla hazırlıklara katılacağım.

Oradaki arkadaşlarımı ve hocamı çok izledim” ifadelerini kullandı. Diagne 9 Ağustos'tan itibaren Galatasaray ile hazırlıklara katılacak. Afrika Kupası'nda Cezayir Milli Takımı'yla şampiyon olan Sofiane Feghouli'nin fedakârlığı gönülleri fethetmişti.

Feghouli'nin de aynı şekilde 9 Ağustos'a kadar izni bulunuyordu. Yıldız futbolcunun, sezonun tüm maçlarında oynamak için iznini 1 hafta önceden bitirip hazırlıklara katılması hem teknik heyet hem de takım arkadaşları arasında büyük takdir toplamıştı.

Son güncelleme 09:00 | 6 Ağustos 2019
diagne galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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