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Beşiktaş’tan ayrılan Kenan Sipahi İspanya’ya transfer oldu
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Beşiktaş’tan ayrılan Kenan Sipahi İspanya’ya transfer oldu

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Betis, milli basketbolcu Kenan Sipahi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

6 Ağustos 2019 17:06

Geçen sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta’da tamamlayan oyun kurucu Kenan Sipahi, gelecek 2 yıl boyunca Real Betis forması giyecek. 2013 yılında Letonya’da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Kenan Sipahi, kariyerinde ilk defa Türkiye dışında forma giyecek.

Kenan Sipahi geçen yıl Basketbol Süper Ligi’nde çıktığı 27 karşılaşmada 6.4 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Sipahi, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 4.5 sayı ve 2.8 asist ortalaması yakaladı.

Son güncelleme 17:06 | 6 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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