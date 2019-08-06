Beşiktaş’ın genç stoperi Alpay Çelebi, Kayserispor’da

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi’nin İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralanmıştır. Alpay Çelebi’ye yeni sezonda başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
Alpay Çelebi Kayserisporumuzda
https://t.co/s5Ws6anuvu#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/EJHftLDdw2
— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) August 6, 2019