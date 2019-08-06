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Beşiktaş’ın genç stoperi Alpay Çelebi, Kayserispor’da
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ın genç stoperi Alpay Çelebi, Kayserispor’da

Süper Lig ekibi Kayserispor, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'yi kiraladığını açıkladı.

6 Ağustos 2019 21:17

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi’nin İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralanmıştır. Alpay Çelebi’ye yeni sezonda başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 21:17 | 6 Ağustos 2019
Alpay Çelebi beşiktaş kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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