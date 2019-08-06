Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: ‘İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi’

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı olduklarını ifade eden Buruk, “Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi’nde olmak isteyen iki takım var. Benim özelikle takımıma inancım çok yüksek. İki maçlık periyodu iyi bir şekilde geçip bu turu geçen takım olmak istiyoruz” dedi.

Teknik direktör olarak Avrupa’da ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan genç teknik adam, “Benim tabii ki teknik adam olarak ilk Avrupa kupası maçım. Futbolcuyken çok fazla oynadım. Bu tecrübelerimiz var. Bu heyecan çok önemli. Oyuncularıma da aynı heyecanı vermeye çalışıyorum. Kulübümüzün ve oyuncularımızın bu arenada olmasını çok istiyorum. Bu turu geçtikten sonra bir rakip daha bizi bekliyor olacak. Tekrar bu arenada olmak benim için çok büyük hedef. Oyuncularımla beraber buna ulaşmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“RAKİBİMİZ İYİ VE GÜÇLÜ”

Olympiakos’un Viktoria Plzen ile oynadığı iki maçı da izlediğini ve rakibe çalıştıklarını ifade eden Buruk, “Rakibimiz çok iyi ve güçlü. Plzen ile oynadığı iki maçı da izledik. İyi ve eksik yanlarını biliyoruz. Dış ve iç sahada karşımızda seyircisiyle beraber iyi bir takım göreceğimizin farkındayız” ifadelerini kullandı.

“İKİ TAKIM DA DENGELİ OYNAYACAK”

İyi olan tarafın turu geçeceğini söyleyen Buruk, “Bir maçla bir şey bitmeyecek. İki takımın oyunu da dengeli olacaktır. Şampiyonlar Ligi ön elemesine yakışır şekilde fiziksel ve taktik üstünlük sağlamaya çalışacak. İki maç sonunda daha iyi olan takım turu geçecek. İlk maç sonunda belki bir takım avantaj elde edemeyecek” diye konuştu.

“İLERİDEKİ 4 OYUNCULARI DA TEHLİKELİ”

Olympiakos’un ofansif anlamda çok iyi bir takım olduğunu belirten Okan Buruk şöyle konuştu:

“Tabii ki öndeki dört oyuncu da etkili ve tehlikeli. Özellikle rakip kalede her an tehlike yaratabilecek oyuncular. Sağ ve sol bek de hücuma fazlasıyla destek veriyor. Guerrero ve Valbuena öne çıkan isimler. Hücumda etkili bir takım. Eksi olarak da bu oyuncuların zaman zaman sadece hücuma odaklanmalarını söyleyebilirim.”

“YARIN EN HAZIR OYUNCULAR SAHADA OLACAK”

Geniş bir kadroya sahip olduklarını ve hazırlık maçlarında bütün futbolcularına şans verdiğini vurgulayan Okan Buruk, “Geniş bir kadromuz var. Kadromuzu güçlendirdik. Oyuncu bazında işimi zorlandırsa da kadro gücü olarak bizi üst seviyelere taşıdı. Hazırlık maçlarında bu kadroda herkese şans verdik. Yarın en hazır olanlar sahada olacak. Gerek ilk 11 de gerekse 18’de olan herkese güveniyorum. Bütün oyuncular bize bu maçlarda büyük güç sağlayacak” diye konuştu.

MERT GÜNOK: İYİ BİR TAKIMLA İKİ ZOR MAÇ OYNAYACAĞIZ

Olympiakos ile oynayacakları iki maçında zorlu geçmesini beklediğini ifade eden kaleci Mert Günok, “İki tane zor maç oynayacağız. Hocamızın bize olan inancını biliyoruz. Kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için oynanan maçlar zor oluyor. Gücümüzün farkındayız, iyi çalıştığımızı biliyoruz. Özellikle yarınki maçta galip gelerek avantaj sağlamak istiyoruz. Kulübümüz ve oyuncu grubumuz için gruplara kalmak çok önemli. Onun için iyi hazırlandık umarım gruplara kalan biz oluruz” şeklinde konuştu.

“YENİ GELEN ARKADAŞLAR DEĞERLİ OYUNCULAR”

Stoper bölgesinde bir değişim yaşandığını belirten Günok, “Kendi performansımın daha üstüne koymak istiyorum. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Defans bölgesinde yeni bir oluşum var. Geç kalınmış gibi görünse de gelen arkadaşlar değerli oyuncular. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.