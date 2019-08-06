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Alper Potuk’un aklı babası Mustafa Potuk’ta
Fenerbahçe

Alper Potuk’un aklı babası Mustafa Potuk’ta

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un 56 yaşındaki babası Mustafa Potuk'un kolon kanseri olduğu ortaya çıktı. Futbola konsantre olmakta zorlanan Alper'in, teknik direktör Ersun Yanal'a ''Gerekirse maaşımda indirim yapılsın'' dediği öğrenildi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 6 Ağustos 2019 08:47

Fenerbahçe’de son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında Alper Potuk geliyor… Milli yıldız oynadığı zaman “Kötü” deniyor; onu sahaya süren hocalar da forma verdikleri için eleştiriyor.

Camiada ve taraftarlar arasında “Aldığı paranın karşılığını vermiyor” diyenler de var. Alper'in asıl probleminin perde arkasına ise SÖZCÜ ulaştı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun babası Mustafa Potuk kolon kanseri. Alper bu nedenle sıkıntılı ve futbola konsantre olmakta zorlanıyor.

Bazı taraftarların tepki gösterdiği Alper'in Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve bu konuda serzenişte bulunduğu öğrenildi. Milli futbolcunun Yanal'a “İstenirse maaşımda indirime gidebilirim” dediği belirtildi. Bu durumu öğrenen Başkan Ali Koç da Alper'e kol kanat gerdi. Sağlık ve aile konularındaki hassasiyeti ile bilinen Koç, futbolcusuna babasının hastalığı ile bizzat ilgilenme sözü verdi. Takım kaptanları Emre ve Hasan Ali'ye de Alper'e destek olunması talimatı verildi.

Son güncelleme 09:39 | 6 Ağustos 2019
Alper Potuk Fenerbahçe mustafa potuk
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