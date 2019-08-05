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Trabzonspor Vestel ile anlaştı! 3 yıllık anlaşma 9 milyon Euro
Trabzonspor

Trabzonspor Vestel ile anlaştı! 3 yıllık anlaşma 9 milyon Euro

Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için VESTEL ile sözleşme imzaladı. Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve VESTEL CEO'su Turan Erdoğan katıldı. 

5 Ağustos 2019 15:39

Geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) forma göğüs sponsorluğu için VESTEL ile görüşmelere başlandığını bildiren Trabzonspor bugün düzenlenen imza töreniyle bu anlaşmayı resmiyete döktü. Yapılan anlaşma sonucunda VESTEL firması, 3 yıl boyunca Trabzonspor formasının göğüs sponsorluğunu üstlenecek.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sponsorluktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, “Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizde `Vestel´ isminin güzel bir hatırası var. 1990´lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye´de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı. Şimdi yine ve daha da yükselerek sadece ulusal değil uluslararası arenada da başarılar kazanacağımız bir dönemin perdesini aralıyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği, her iki tarafa da şans getirecektir. Ben şahsen, kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

VESTEL CEO´su Turhan Erdoğan, bordo mavili takımla yapılan anlaşma için, “Vestel kendi sektöründe aralıksız 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye´nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa´da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin küresel ölçekte daha yüksek sesle konuşmasını istiyorsak, sadece daha çok üretmek yeterli değil. Sosyal yaşama da dahil olmak, spora katkıda bulunmak şart. Tüm dünyada spor, bizim gibi büyük markalarla birlikte güçleniyor. Trabzonspor´un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sponsorluk anlaşmamızın Türk sporuna, Trabzonspor´a ve Vestel´e hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 15:39 | 5 Ağustos 2019
Ahmet Ağaoğlu anlaşma sponsorluk trabzonspor vestel
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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