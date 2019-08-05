Süper Kupa ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı’nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçın biletlerinin satışına, Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı gişeleri ile “www.passo.com.tr” internet sitesi üzerinden başlandı. İşte maçın saati ve kanalı…

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KÇATA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika! TFF, Süper Kupa`nın saatini değiştirdi! Son dakika! TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa`nın saatinin 20.45`ten 21.30`a alındığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

TFF SÜPER KUPA’NIN HAKEMİ DE BELLİ OLDU

2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.