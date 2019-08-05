Son dakika… Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele eden temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un rakiplerini elemesi halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Bordo-mavililer, Sparta Prag’ı elemesi halinde play-off turunda U.Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Malatyaspor ise Partizan’ı engelini geçerse Molde-Aris eşleşmesinden gelecek takımla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelelerine çıkacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.