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Son dakika… Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Yeni Malatyaspor

Son dakika… Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un 3. Ön Eleme turunu geçmeleri halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

5 Ağustos 2019 14:52

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele eden temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un rakiplerini elemesi halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Bordo-mavililer, Sparta Prag’ı elemesi halinde play-off turunda U.Craiova-AEK  eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Malatyaspor ise Partizan’ı engelini geçerse Molde-Aris eşleşmesinden gelecek takımla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelelerine çıkacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

Son güncelleme 15:10 | 5 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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