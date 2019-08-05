Son dakika! TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45&#8217;te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.. Ankara Eryaman Stadyumu&#8217;nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.30&#8217;da başlayacak.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t05 Ağustos 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSon dakika! Galatasaray borçlarını yapılandırdı! İşte KAP bildirimi ve anlaşmanın detayları!\r. \t\t\t\tSon dakika! Galatasaray borçlarını yapılandırdı! Sarı-kırmızılılar Türkiye Bankalar Birliği ile 5 yıl vadeli yapılandırma anlaşması imzalandığını KAP`a bildirdi!\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .