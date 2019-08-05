SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hong Kong'daki protestolar... Ortalık yangın yeri!
Son dakika! TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Futbol

Son dakika! TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!

Son dakika! TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa'nın saatinin 20.45'ten 21.30'a alındığını açıkladı.

5 Ağustos 2019 21:39

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45’te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.

Ankara Eryaman Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak. 05 Ağustos 2019 Son dakika! Galatasaray borçlarını yapılandırdı! İşte KAP bildirimi ve anlaşmanın detayları! Son dakika! Galatasaray borçlarını yapılandırdı! Sarı-kırmızılılar Türkiye Bankalar Birliği ile 5 yıl vadeli yapılandırma anlaşması imzalandığını KAP`a bildirdi! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:41 | 5 Ağustos 2019
Akhisarspor galatasaray Spor Toto Süper Kupa süper kupa tff
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR