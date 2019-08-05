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Son dakika Medipol Başakşehir’in play-off turundaki muhtemel rakibi Krasnodar veya Porto
Şampiyonlar Ligi

Son dakika Medipol Başakşehir’in play-off turundaki muhtemel rakibi Krasnodar veya Porto

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Galatasaray ile birlikte temsil eden Medipol Başakşehir'in 3. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibi olacak.

5 Ağustos 2019 13:16

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Medipol Başakşehir, 3. eleme turunu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) – Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)

Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) – Slavia Prag (Çekya)

Young Boys (İsviçre) – Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) – PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)

Lig yolu:

Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) – Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)

Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) – Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)

Son güncelleme 13:27 | 5 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir şampiyonlar ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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