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Son dakika! Beşiktaş Victor Ruiz’i transfer etti
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Victor Ruiz’i transfer etti

Transferde son dakika... Beşiktaş, Villareal'in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz ile 3 yıllığına transfer etti.

5 Ağustos 2019 15:13

Beşiktaş transferde çok sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Siyah beyazlılar İspanya La Liga’da Villarreal forması giyen sol stoper Victor Ruiz ile anlaşmaya vardı.

BeinSports’un son dakika haberine göre; Beşiktaş 30 yaşındaki tecrübeli stoper ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2011 Ocak ayında Napoli’ye 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ruiz, sezon sonu 8 milyon Euro karşılığında Valencia’ya satılmıştı. Oyuncu son olarak 1 Temmuz 2015’te Villarreal’e 2.7 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Bu sezon La Liga’da 22 maça çıkan İspanyol oyuncu 1976 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 16:07 | 5 Ağustos 2019
beşiktaş SON dakika transfer Victor Ruiz Villarreal
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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