Son dakika! Beşiktaş Victor Ruiz’i transfer etti

Beşiktaş transferde çok sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Siyah beyazlılar İspanya La Liga’da Villarreal forması giyen sol stoper Victor Ruiz ile anlaşmaya vardı.

BeinSports’un son dakika haberine göre; Beşiktaş 30 yaşındaki tecrübeli stoper ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2011 Ocak ayında Napoli’ye 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ruiz, sezon sonu 8 milyon Euro karşılığında Valencia’ya satılmıştı. Oyuncu son olarak 1 Temmuz 2015’te Villarreal’e 2.7 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Bu sezon La Liga’da 22 maça çıkan İspanyol oyuncu 1976 dakika sahada kaldı.