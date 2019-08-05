Son dakika! Barcelona’da Messi şoku… Antrenmanda sakatlandı

Barcelona’da Messi şoku yaşanıyor… Takıma yeni katılan Lionel Messi çıktığı ilk idmanda sağ baldırından sakatlandı… Arjantinli ABD Turu kadrosundan çıkarılırken yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi kontrollerden sonra belli olacak.

Takıma yeni katılan Arjantinli yıldız, İspanya’da yapılan ilk antrenmanda sakatlandı ve sahayı terk etti. Baldırından sakatlığı bildirilen 32 yaşındaki oyuncu için ilk müdahalelerin yapıldığı bildirildi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan yıldız oyuncunun ABD turu kadrosundan çıkartıldığı aktarılırken sahalara dönüşü ile ilgili net bilgi yapılacak kontrollerin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.