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Son dakika! Barcelona’da Messi şoku… Antrenmanda sakatlandı
Dünyadan Futbol

Son dakika! Barcelona’da Messi şoku… Antrenmanda sakatlandı

Barcelona Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin antrenmanda sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

5 Ağustos 2019 13:28

Barcelona’da Messi şoku yaşanıyor… Takıma yeni katılan Lionel Messi çıktığı ilk idmanda sağ baldırından sakatlandı… Arjantinli ABD Turu kadrosundan çıkarılırken yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi kontrollerden sonra belli olacak.

Takıma yeni katılan Arjantinli yıldız, İspanya’da yapılan ilk antrenmanda sakatlandı ve sahayı terk etti. Baldırından sakatlığı bildirilen 32 yaşındaki oyuncu için ilk müdahalelerin yapıldığı bildirildi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan yıldız oyuncunun ABD turu kadrosundan çıkartıldığı aktarılırken sahalara dönüşü ile ilgili net bilgi yapılacak kontrollerin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Son güncelleme 14:15 | 5 Ağustos 2019
ABD barcelona messi sakatlık
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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