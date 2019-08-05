Şampiyonlar Ligi’nde haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45’te Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos’taki rövanşların ardından belli olacak.
Maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 PAOK (Yunanistan) – Ajax (Hollanda)
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Ferencvaros (Macaristan)
21.30 Club Brugge (Belçika) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) – Kopenhag (Danimarka)
7 Ağustos Çarşamba:
20.00 Krasnodar (Rusya) – Porto (Portekiz)
20.45 Medipol Başakşehir – Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Basel (İsviçre) – LASK (Avusturya)
21.00 Cluj (Romanya) – Celtic (İskoçya)
21.15 Maribor (Slovenya) – Rosenborg (Norveç)