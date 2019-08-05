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Şampiyonlar Ligi’nde haftanın programı
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın programı

Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

5 Ağustos 2019 10:50

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45’te Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos’taki rövanşların ardından belli olacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 PAOK (Yunanistan) – Ajax (Hollanda)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Club Brugge (Belçika) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) – Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba:

20.00 Krasnodar (Rusya) – Porto (Portekiz)

20.45 Medipol Başakşehir – Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Basel (İsviçre) – LASK (Avusturya)

21.00 Cluj (Romanya) – Celtic (İskoçya)

21.15 Maribor (Slovenya) – Rosenborg (Norveç)

Son güncelleme 10:51 | 5 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir şampiyonlar ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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