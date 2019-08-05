Patrice Evra: ‘Ölüm tehditleri aldım’

2005-06 sezonunun başında transfer olduktan sonra 2014-15 sezonunun sonuna kadar Manchester United forması giyen Fransız yıldız Patrice Evra, 2011 yılında Liverpool ile oynadıkları maçta Luis Suarez ile yaşadıkları olayın ayrıntılarını paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Evra, Kasım 2011’de Anfield Road’da Luis Suarez tarafından ırkçı sözlere maruz kaldıktan sonra geniş yankı bulan olay çerçevesinde zor günler geçirdiğini söyledi. “Ölüm tehditleri içeren pek çok mektup aldım” diyen Evra; “Aylarca 24 saat Alderley Edge’deki evimin önünde bir güvenlik arabası durdu. Les Ulis’teki zorlu sokaklarda büyüdüm, bu yüzden bu benim için normaldi; ancak ailem için hiç kolay olmadı.” ifadelerini kullandı.

Suarez’den nefret etmediğini ya da ona karşı kötü hisler beslemediğini dile getiren Evra sözlerine şu şekilde devam etti; “Suarez’in ırkçı olup olmadığını bilmiyorum. Ailesini, geçmişini bilmiyorum. Ancak ırkçılık çok uzun yıllardır beri bilinen bir gerçek ve o gün ırkçılık yaşandı.”

“Benim kalbimde nefret yok”

Duruşmada Suarez’i cezalandırmak istemediğimi söylediğini belirten Evra sözlerini şu şekilde noktaladı; “Ondan nefret etmiyorum. Ondan asla nefret etmedim. O zaman onu yumruklamak istedim; ama benim için birinden nefret etmek imkansız. Benim kalbimde nefret yok. Tepki verebilirim ama nefret güçlü bir kelime. En iyi oyunculardan kurulu bir takım seçmem istendiğinde, Suarez’i o 11’e seçerim. Suarez o zamanlar en iyi golcüydü.” Kasım 2011’de Liverpool ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig maçında Luis Suarez, Patrice Evra’ya yönelik ırkçı sözler kullanmıştı.

Olayın ardından o sözcüğü kullandığını itiraf eden Suarez; kelimenin ırkçı bir niyet taşımadığını ifade etmişti. Suarez’i olay kapsamında suçlu olan İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Uruguaylı yıldıza sekiz maç men ve 40.000 Sterlin para cezası vermişti.

Manchester United ile Liverpool arasında sezonun ikinci yarısında Old Trafford’ta oynanacak maç öncesi seremonide Suarez, Evra’nın elini sıkmayı reddetmişti.