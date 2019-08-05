NFL efsanesi Tom Brady’ye 42 yaşında 70 milyon Dolar’lık kontrat!

NFL’de son 20 yıla damga vuran New England Patriots organizasyonunun saha içi lideri dünyaca ünlü ‘quarterback’ (oyun kurucu) Tom Brady’nin kontratı 70 milyon Dolar değerindeki bir anlaşma ile uzatıldı. 42 yaşındaki süperstar oyuncunun yıllık kazancı 2019-2020 sezonunda 15 milyon Dolar’dan 23 milyon Dolar’a yükseldi.

Kariyerini 4o’lı yaşlarının ortalarına kadar sürdürmek isteyen deneyimli oyuncu 2020-2021 sezonunda 30 milyon Dolar, 2021-2022 sezonunda ise 32 milyon Dolar kazanacak. Bu anlaşma ile Brady, NFL’de şu an en çok maaş kazanan oyuncular arasında 14. sıraya yükseldi.

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Sonuncusu geride kalan sezon olmak üzere toplamda 6 kez (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 ve 2019) Super Bowl zaferi elde eden ve 4 kez Super Bowl MVP’si seçilen Tom Brady, pek çok sporsever tarafından NFL’de tüm zamanların en değerli oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Zor anların oyuncusu…

Her süper yıldız gibi seveni kadar sevmeyeni de çok olan Brady, kariyeri boyunca 9375 pas denemesinde yüzde 64 gibi oldukça yüksek bir oranla oynuyor. Kariyerinde 517 pas, 19 da koşu ‘touchdown’ı bulunan deneyimli oyun kurucu, özellikle play-off döneminde ve kritik maçlardaki soğukkanlılığı ve ihtiyaç duyulan anlarda oyuna ağırlığını koyması ile tanınıyor.

Brady’nin olağanüstü bir şekilde 42 yaşına kadar sürdürdüğü ve 40’lı yaşlarının ortasına kadar devam etmek istediği kariyerinde son 20 yılda olduğu gibi dominant bir görüntü çizebilip çizemeyeceğini zaman gösterecek. Son dakika! Barcelona`da Messi şoku... Antrenmanda sakatlandı Barcelona Arjantinli yıldızı Lionel Messi`nin antrenmanda sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku