Nefes kesen finalde Türkiye son bölümde kaybetti! Avrupa ikincisiyiz | FIBA U18 Avrupa Şampiyonası

Yunanistan’ın Volos kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, finalde İspanya ile bir araya geldi. Türkiye, karşılaşmayı 57-53 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Milliler, 2004, 2005 ve 2015’in ardından dördüncü kez Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli Takım, İspanya’nın zaman zaman cevap verme çabalarını da önleyerek üstünlüğünü ilk üç çeyreğe yaydı. İlk çeyreği 16-13 önde geçen Türkiye, devre arasına ise üstün oyunuyla 31-23 önde girdi. Üçüncü çeyreğin ortasında direnç göstermeye başlayan İspanya, çeyreğin son bölümünde farkı 1’e kadar indirse de Ay-Yıldızlılar, İspanya’nın son çeyreğe kadar öne geçmesine izin vermedi. Üçüncü çeyrek de 43-42 üstünlüğümüz ile sona erdi. Dördüncü periyodun başında ise İspanya 45-43 öne geçti. İspanya son bölüme kadar nefes kesen karşılaşmayı 57-53 kazanmayı başardı. Boğalar, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Hakemlerden skandal hata!

Maçın bitmesine 15.4 saniye kala İspanya 55-53 öndeyken İspanya’nın hücumu esnasında hakemler, net bir geri pası göremedi ve Milliler’in ciddi bir zaman varken son topu kullanma hakkını elinden aldı. Turnuvada pozisyonların yeniden izlenebilecek bir teknoloji uygulanmaması dikkat çekerken Türkiye aleyhine çalınan faul ile top yeniden İspanya’ya geçti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu maçın ardından sonra yaptığı açıklamada, “Bu çocukların hakkını yemek bu kadar kolay olmamalı” diye konuştu. FIBA Avrupa’yı ağır bir şekilde eleştiren Türkoğlu, “Bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu. Hidayet Türkoğlu ayrıca Twitter’dan da İngilizce olarak bir açıklama yaptı ve FIBA’ya yüklendi. Türkoğlu, “Bu bir utançtır! FIBA, gerçekten utanmalısınız. Hakemleriniz takımımın altın madalyasını çaldı. FIBA Avrupa’nın bu yönetimi affedilemez ve bu FIBA için utanç verici” dedi.

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Türkiye’de 19 sayı kaydeden Mustafa Kurtuldum ve 9 sayı 11 ribaund kaydeden Alperen Şengün öne çıkarken İspanya’da 23 sayı ile maçın en skoreri Santiago Aldama ile 11 sayı, 14 ribaund ve 4 bloğa imza atan Usman Garuba geceye damga vurdu. A Grubu’nu Sırbistan’ın ardından ikinci sırada bitiren Türkiye, son 16’da İtalya’yı 67-55, çeyrek finalde Fransa’yı 69-64 ve yarı finalde Slovenya’yı 72-64 mağlup ederek finale yükselmişti.

Yarı finalde İspanya’ya 70-54 mağlup olan ev sahibi Yunanistan ile Slovenya’yı bir araya getiren üçüncülük maçında ise gülen taraf Slovenya oldu. Ev sahibi Yunanistan, turnuvayı 4. bitirdi.