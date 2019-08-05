Maden avcısı Luis Campos’un son yıldızı Yusuf Yazıcı!

Trabzonspor’a rekor bir bonservis ücreti kazandırarak Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı Trabzon’dan coşkuyla uğurlandı…

Lille kulübünün yaptığı teklifi bir fırsat olarak gören Yusuf, ayrılmak istediğini iletip yönetimi ikna etti. Bordo mavili idareciler de Yusuf Yazıcı’nın bu isteği karşısında 17.5 milyon Euro’luk teklifi kabul ederek 22 yaşındaki orta sahanın gidişine izin verdi.

Kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Yusuf Yazıcı’nın transferinin perde arkasında dikkatleri çeken bir isim ortaya çıktı. Son dönemde parlattığı futbolcularla adından söz ettiren Lille Sportif Direktörü Luis Campos… Dünyanın farklı bölgelerinden keşfederek Lille’e transfer ettiği genç futbolcuları vitrine çıkararak astronomik bonservis bedelleriyle satan Campos’un son madeni Yusuf Yazıcı oldu.

439 MİLYON EURO KÂR ETTİRDİ

Sadece bu sezon, Lille kulübüne, önce keşfedip daha sonra parlattığı futbolcuların satışından 150 milyon euro gibi rekor bir kazanç getiren Portekizli yönetici, Yusuf Yazıcı’yı da yıldız portföyüne ekledi. Milli futbolcunun transferi için büyük uğraş veren ve Türkiye’ye gelerek Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu ikna eden Campos, Yusuf’un çok büyük bir potansiyel taşıdığını düşündüğü için transferin peşini bırakmadı.

2 sezon önce 10 milyon Euro’ya aldığı Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro karşılığında Arsenal’a satarak rekor kıran Lille’in bu başarısındaki en büyük pay 54 yaşındaki idareciye ait. Lille ve Monaco’da çalıştığı dönemlerde aldığı ve sattığı futbolculardan elde ettiği gelirlerle ‘maden avcısı’ olarak lanse edilen Campos toplamda 12 futbolcudan 439 milyon Euro kâr ettirdi. Bordo mavililerin Yusuf Yazıcı anlaşmasına sonraki satıştan %20 pay maddesini ekletmesi ileride büyük bir piyangonun çıkması anlamına geliyor.

İşte Luis Campos’un daha önce parlatıp sattığı futbolcular:

FUTBOLCU ALIŞ SATIŞ

James Rodriguez : 45 milyon Euro—- 75 milyon Euro

Geoffrey Kondogbia: 25 milyon Euro—– 36 milyon Euro

Anthony Martial: 5 milyon Euro—– 60 milyon Euro

Bernardo Silva : 16 milyon Euro—- 50 milyon Euro

Tiemoue Bakayoko: 8 milyon Euro —- 40 milyon Euro

Fabinho Tavares: 6 milyon Euro —– 45 milyon Euro

Thomas Lemar: 4 milyon Euro —– 70 milyon Euro

Aymen Abdennour: 13 milyon Euro —– 22 milyon Euro

Benjamin Mendy: 13 milyon Euro —– 58 milyon Euro

Nicolas Pepe: 10 milyon Euro—- 80 milyon Euro

Rafael Leao: Bedelsiz———— 35 milyon Euro

Thiago Mendes: 9 milyon Euro —– 22 milyon Euro

OYUNCU ALIŞI: 154 MİLYON EURO OYUNCU SATIŞI: 593 MİLYON EURO